







– Несмотря на то, что вы сейчас живете и работаете в России, за событиями в Беларуси следите?





– В принципе, да. Не скажу, что внимательно, но слежу. И могу сказать однозначно: кому-то уже пора заканчивать. От долгого нахождения у власти потерян рассудок. И не немного, а очень прилично. То, что творят в Беларуси силовики, это вообще полный беспредел, ужасное зрелище. Честно, даже находясь большую часть не в Беларуси, за руководителя страны не то, что стыдно, а, по-моему, уже ниже падать некуда.





Полгода назад действия президента, события в Беларуси ничего кроме смеха не вызывали. А сейчас даже не знаю, какое слово подобрать. Не знаю, как так можно ненавидеть людей, свой народ. Я просто в шоке от происходящего.





– Может, это не ненависть, а страх потерять власть?





– Естественно. Но и те законы, которые у нас принимались за время правления действующего президента, можно характеризовать только как ненависть к собственному народу. В Беларуси люди до 50 лет еле доживают, онкологические центры переполнены, а пенсионный возраст повышается. Зараженные радиацией территории, где еще 100 лет нельзя ни жить, ни сеять, застраиваются, заселяются и засеиваются. Как это можно нормальными словами характеризовать?





У президента, мне кажется, цель сейчас одна – править, пока не вынесут вперед ногами. И давно понятно, никто уходить добровольно не собирается. Но разве это нормально, когда за такое время, за 26 лет правления, сделано столько косяков? Не надо ничего рассказывать, говорить, какая ситуация в стране, хорошо мы живем или плохо. Можно просто включить все интервью Лукашенко за 26 лет и послушать все его высказывания, обещания и напутствия. По прошествии этого времени что сделано? Да ничего. Нет, может, не стоит так говорить, это не совсем правильно, но в большинстве своем обещания не выполнены.





Беларусь – это как красивая женщина с накрашенными губами и грязной жопой. Все чистенько, красивенько, а как копнешь поглубже или отъедешь подальше от Минска… Вон, Сергей Тихановский наглядно продемонстрировал, что творится в стране. И даже не очень глубоко в стране, а в километрах 20-30 от Минска. И так, думаю, практически во всех сферах, – сказал Тумилович.