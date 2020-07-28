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СМИ: В Мехико две спортсменки погибли от удара молнии

Две футболистки погибли от удара молнии на юго-востоке мексиканской столицы Мехико, еще три спортсменки пострадали.




Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание Universal.

По его данным, матч женской футбольной лиги, проходивший в муниципалитете Тлауак, был прерван из-за сильного дождя. Пять девушек вернулись за оставленным на футбольном поле мячом, в этот момент ударила молния. Всех пострадавших немедленно доставили в больницу, однако двум спортcменкам помочь не удалось, они скончались.

Отмечается, что одна из погибших была несовершеннолетней.

Еще три девушки получили ожоги второй степени.
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