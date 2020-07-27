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Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу покинул свой пост спустя четыре дня после назначения

Об этом сообщает журналист Эмануэль Рошу в твиттере.


"Невозможно работать в таком враждебном окружении, без поддержки фанатов, которая так нужна команде", — цитирует журналист Луческу.

Специалист возглавил "Динамо" четыре дня назад, 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение "плевком в глаза всем болельщикам команды".

Луческу наиболее известен по работе в донецком "Шахтере". С горняками он работал 12 лет, завоевал с клубом восемь чемпионских титулов, шесть раз выигрывали Кубок и семь раз Суперкубок Украины, а также завоевал Кубок УЕФА.
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