Бывший форвард "Монреаля" Сергей Костицын тренируется с "Юностью"
Белорусский нападающий Сергей Костицын тренируется с "Юностью".
Об этом сообщает пресс-служба минчан.
33-летний Костицын пропустил весь прошлый сезон из-за повреждения. В сезоне-2018/19 он провел за минское "Динамо" 60 матчей и набрал 18 (5+13) очков при показателе полезности "-11".
В НХЛ Костицын-младший отыграл шесть сезонов в составе "Монреаля" и "Нэшвилла". В его активе 176 (67+109) очков в 353 матчах в "регулярке" и 15 (4+11) баллов в 40 поединках Кубка Стэнли.
17:10 27/07/2020
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