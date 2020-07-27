Об этом сообщает пресс-служба минчан.





33-летний Костицын пропустил весь прошлый сезон из-за повреждения. В сезоне-2018/19 он провел за минское "Динамо" 60 матчей и набрал 18 (5+13) очков при показателе полезности "-11".





В НХЛ Костицын-младший отыграл шесть сезонов в составе "Монреаля" и "Нэшвилла". В его активе 176 (67+109) очков в 353 матчах в "регулярке" и 15 (4+11) баллов в 40 поединках Кубка Стэнли.