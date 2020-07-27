– Какие долги остались у старых «Крумкачоў»?





– Что-то в районе 200 тысяч долларов.





– Это же огромные деньги. Как тебе спится с пониманием, что не додал кому-то порядка 200 тысяч долларов?





– До самого конца был уверен, что мы все отдадим. Более того, если бы нас допустили до лицензирования, мы бы все вернули. Когда нас просто не пустили даже к лицензированию высшей лиги, мой мир рухнул. Я перестал думать о деньгах, мне было просто плохо. Ощущение гигантской несправедливости перевешивало остальные совестливые моменты. Тем более к этому времени я нашел выход из ситуации. Еще раз, мы бы со всеми рассчитались, если бы нам разрешили пройти лицензирование. Нас не допустили, потому что понимали: мы его пройдем.





Ты не найдешь аналогов этой истории в белорусском футболе. Как можно просто не допустить клуб к процедуре лицензирования? Понимаешь, мы не перестали играть в футбол, потому что обанкротились. Мы обанкротились, потому что перестали играть в футбол. Это просто какая-то фантастика! Люди в федерации придумали какую-то фигню, и она прокатила. Это было обиднее всего, поэтому чувство несправедливости перекрыло все остальные эмоции.





– Что творилось у тебя в голове, когда ты пересекался с людьми, которым должен несколько зарплат?





– Я хожу на футбол, поэтому пересекался с ними. Все все понимают. Понятно, со стороны ребят могут звучать неприятные для меня шутки, но какой-то агрессии я не чувствовал. Что тут можно изменить? Клуба уже нет, поэтому ребята не могут получить эти деньги, а я не могу их отдать. Некоторые подавали иск на директора клуба для привлечения к субсидиарной ответственности, но им было отказано.





Понимаешь, я не кидал кого-то на деньги. Я правда верил, что все делал правильно, и что у меня получится закрыть все долги. Наверное, если бы я не испортил отношения с руководством федерации, то все было бы нормально. Понятно, сейчас меня могут называть мудаком, но нужно смотреть на факты. Факт в том, что нас просто не допустили до лицензирования. При этом мы были честны перед футболом: не сорвали ни одного матча, не работали с судьями, не играли договорные игры (позже выяснилось, что это тоже большое достижение), – сказал Шунто.