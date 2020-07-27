







По мнению спортсменки, этот предмет гардероба рассчитан только на белых девушек, так как выпускается исключительно в светлой расцветке. "Костюм можно сшить на заказ, а вот подобрать под него колготки просто невозможно. Мне приходилось красить их", — рассказала Гербер в интервью CBC.





Американка также отметила, что лишь спустя годы начала чувствовать себя комфортно в своем теле. При этом у нее так и не появилось ощущения того, что в фигурном катании она своя.





Гербер на протяжении всей карьеры выступала в ледовых шоу. Спортсменка гастролировала на протяжении 10 лет, а в 2016 году приняла решение закончить со спортом, отмечает lenta.ru



