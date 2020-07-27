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"Ювентус" в 36-й раз выиграл чемпионат Италии по футболу

Футболисты "Ювентуса" досрочно завоевали звание чемпиона Италии.

В матче 36-го тура чемпионата-2019/20 "Ювентус" на своем поле со счетом 2:0 выиграл у "Сампдории".

На седьмой минуте компенсированного к первому тайму минуте счет открыл Криштиану Роналду. На 67-й отличился Федерико Бернардески.


На 89-й минуте Роналду не реализовал пенальти, пишет interfax.by
"Ювентус" набрал 83 очка и за два тура до финиша стал недосягаем до ближайшего преследователя в лице "Интера" (76 баллов).

"Ювентус" в 36-й и в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии. По числу триумфов в Серии А, главном дивизионе итальянского футбола, туринский клуб занимает первое место. В тройку лучших по этому показателю входят "Милан" и "Интер" - по 18 чемпионств.
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