Российский журналист: Лисакович подпишет контракт с "Локомотивом" на следующей неделе
Нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович на следующей неделе пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с московским "Локомотивом" на четыре года. Об этом сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.
Лисакович попал в заявку на матч 19-го тура чемпионата страны против "Смолевичей" (4:0), однако на поле не появился.
Главный тренер "желто-черных" Юрий Вернидуб заявил после игры, что форвард "рвался в бой с легким недомоганием", но ценного футболиста специалист решил поберечь.
В сезоне-2020 Лисакович забил в высшей лиге девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Нападающий является вторым бомбардиром турнира вместе с Ионом Николаеску из "Витебска".
08:45 27/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение