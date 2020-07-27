











Лисакович попал в заявку на матч 19-го тура чемпионата страны против "Смолевичей" (4:0), однако на поле не появился.





Главный тренер "желто-черных" Юрий Вернидуб заявил после игры, что форвард "рвался в бой с легким недомоганием", но ценного футболиста специалист решил поберечь.





В сезоне-2020 Лисакович забил в высшей лиге девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Нападающий является вторым бомбардиром турнира вместе с Ионом Николаеску из "Витебска".



