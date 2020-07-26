+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Эдди Шэк

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли канадский нападающий Эдди Шэк умер на 84-м году жизни? сообщает пресс-служба "Торонто". О причинах смерти не сообщается.

"Торонто" глубоко опечален смертью Эдди Шэка. Эдди радовал фанатов команды своей игрой на протяжении девяти сезонов и несколько десятилетий вне площадки. Его будет сильно не хватать, наши мысли с его семьей", — говорится в заявлении клуба.

Шэк выступал в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Торонто", "Бостон", "Лос-Анджелес", "Баффало" и "Питтсбург". В составе "Торонто" он четыре раза стал обладателем Кубка Стэнли (1962, 1963, 1964, 1967), забросив в 1963 году победную шайбу в финальной серии. Также он трижды принимал участие в Матче звезд НХЛ.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЧЛЕНАМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ: НЕ помогайте...
Владимир Подгол
Кто взорвет, а кто застрелит?
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]