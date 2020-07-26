Это случилось в матче против брестского «Динамо». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «волков», а Януш оформил дубль.

Николай Януш играл за «Гранит», брестское «Динамо», «Шахтер» и «Неман».





До него только четыре игрока забивали не менее 100 голов в элите белорусского клубного футбола.





Это Роман Василюк — 218 мячей, Валерий Стрипейкис — 174 мяча, Виталий Родионов — 145 мячей и Геннадий Близнюк — 129 мячей.

