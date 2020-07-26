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Форвард «Ислочи» Януш стал пятым футболистом, забившим в высшей лиге более 100 голов

В матче 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу нападающий «Ислочи» Николай Януш забил сотый мяч в высшей лиге и вошел в клуб игроков, которые забили более ста голов, пишет SPORT.TUT.BY

Фото: «Ислочь»

Это случилось в матче против брестского «Динамо». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «волков», а Януш оформил дубль.

Вот сотый гол форварда «Ислочи».


Николай Януш играл за «Гранит», брестское «Динамо», «Шахтер» и «Неман».

До него только четыре игрока забивали не менее 100 голов в элите белорусского клубного футбола.

Это Роман Василюк — 218 мячей, Валерий Стрипейкис — 174 мяча, Виталий Родионов — 145 мячей и Геннадий Близнюк — 129 мячей.
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