Форвард «Ислочи» Януш стал пятым футболистом, забившим в высшей лиге более 100 голов
В матче 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу нападающий «Ислочи» Николай Януш забил сотый мяч в высшей лиге и вошел в клуб игроков, которые забили более ста голов, пишет SPORT.TUT.BY
Фото: «Ислочь»
Это случилось в матче против брестского «Динамо». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «волков», а Януш оформил дубль.
Вот сотый гол форварда «Ислочи».
Николай Януш играл за «Гранит», брестское «Динамо», «Шахтер» и «Неман».
До него только четыре игрока забивали не менее 100 голов в элите белорусского клубного футбола.
Это Роман Василюк — 218 мячей, Валерий Стрипейкис — 174 мяча, Виталий Родионов — 145 мячей и Геннадий Близнюк — 129 мячей.
17:09 26/07/2020
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