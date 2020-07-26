Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса





"Отошел в Вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания… Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - сказано в сообщении на странице ассоциации в Фейсбуке в субботу вечером.





Более 20 лет Худаев был врачом харьковского клуба "Металлист", в сборной состоял с 2016-го.





"От имени президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, главный тренер национальной команды Андрея Шевченко и всей футбольной семьи Украины выражаем глубокие соболезнования семье. Вся Национальная Команда в большой скорби", - говорится в сообщении.