Лу Уильямс отправился в клуб после похорон дедушки / фото nba.com





Защитник "Лос-Анджелес Клипперс" Лу Уильямс угодил в скандал после того, как покинул лагерь НБА в Орландо и посетил стриптиз-клуб. Об этом сообщает ESPN.





Уильямс получил разрешение покинуть "пузырь", который был создан для изоляции команд перед рестартом сезона НБА, так как у баскетболиста умер дедушка. Однако в итоге фото с участием спортсмена из стриптиз-клуба появилось в Instagram рэпера Джека Харлоу. Музыкант быстро удалил снимок, а также утверждал, что это старый кадр.





В итоге Уильямс признался, что действительно побывал в клубе Magic City в Атланте после похорон дедушки, но при этом находился там недолго и не контактировал со стриптизершами. НБА уже начала расследование и может наказать игрока.



