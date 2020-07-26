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Баскетболист покинул лагерь НБА из-за смерти дедушки и посетил стриптиз-клуб

Игрока "Лос-Анджелес Клипперс" "выдали" соцсети рэпера Джека Харлоу.

Лу Уильямс отправился в клуб после похорон дедушки / фото nba.com 

Защитник "Лос-Анджелес Клипперс" Лу Уильямс угодил в скандал после того, как покинул лагерь НБА в Орландо и посетил стриптиз-клуб. Об этом сообщает ESPN. 

Уильямс получил разрешение покинуть "пузырь", который был создан для изоляции команд перед рестартом сезона НБА, так как у баскетболиста умер дедушка. Однако в итоге фото с участием спортсмена из стриптиз-клуба появилось в Instagram рэпера Джека Харлоу. Музыкант быстро удалил снимок, а также утверждал, что это старый кадр. 

В итоге Уильямс признался, что действительно побывал в клубе Magic City в Атланте после похорон дедушки, но при этом находился там недолго и не контактировал со стриптизершами. НБА уже начала расследование и может наказать игрока.
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