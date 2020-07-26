Златан Ибрагимович просит 6 млн евро в год. "Милан" предлагает 4 млн
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли и технический директор Паоло Мальдини уговаривают генерального директора «россонери» Ивана Газидиса продлить контракт с форвардом Златаном Ибрагимовичем.
38-летний швед готов перевезти семью в Милан, при этом его агент Мино Райола просит для нападающего зарплату в размере 6 млн евро в год после вычета налогов. Владельцы "Милана", в свою очередь, готовы платить Ибрагимовичу не более 4 млн за сезон, отмечает sports.ru.
10:49 26/07/2020
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