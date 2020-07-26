











"Чувствую ли я неуважение к бойцам из Беларуси со стороны россиян? Да нет, за исключением представителей российских СМИ, которые пишут, что я ненавижу россиян. Идиоты, у меня жена русская и кореша тоже русские", — сказал Орловский в сториз инстаграма.





Андрей Орловский — единственный в истории чемпион UFC из Беларуси. Он владел титулом в 2005-2006 гг. Предыдущий поединок в UFC он провел в мае 2020 года, победив решением судей Фелипе Линса.



