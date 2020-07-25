В это межсезонье минское «Динамо» попыталось собрать у себя лучшую молодежь белхоккея. Особый интерес у «зубров» имелся к хоккеистам, выступающим в Северной Америке. В итоге команде Крэйга Вудкрофта удалось вытянуть из-за океана сразу пятых белорусов и одного россиянина. Правда, полноценные контракты с минчанами заключили только Илья Соловьев и Владимир Алистров. Некоторые подписали арендные соглашения и имеют возможность вернуться за океан, когда там возобновят хоккей.

Кто отказал «Динамо»

Из топовых белорусских проспектов не захотел подписываться с «Динамо» только 19-летний Алексей Протас. Нападающий, выбранный «Вашингтоном» на драфте-2019 под 91-м номером, поблагодарил «зубров» за интерес, но заявил, что намерен продолжать пробиваться в НХЛ через юниорские лиги Канады.





В середине сентября Протас отправится за океан, где должен присоединиться к «Принс Альберту» – за этот клуб он выступал два последних сезона. Сначала белорус вместе с командой пройдет предсезонные тесты, а 2 октября по нынешнему плану стартует в WHL – одной из трех главных юниорских лиг Канады.





Не исключено, что через месяц после первых матчей за «Принс Альберт» центрфорвард покинет команду и в ноябре отправится на тренировочный кэмп «Вашингтона». Если Протас приглянется тренерскому штабу «Кэпиталз», то в декабре начнет свой дебютный сезон в НХЛ – это самый оптимистичный расклад. При неблагоприятном развитии событий хоккеисту придется вернуться обратно в WHL.





Кто еще претендует на НХЛ

Наряду с Протасом из всех белорусов наибольшие шансы в ближайшее время заиграть в НХЛ имеет Владислав Колячонок. В прошлом году защитника под 52-м номером задрафтовала «Флорида». Однако с ходу пробиться в состав «Пантерз» не удалось, и Колячонок продолжил играть за «Флинт» в другой юниорской лиге Канады – OHL.





На неделе 19-летний защитник заключил арендное соглашение с минским «Динамо» до конца сезона-2020/21. Тем не менее, в ноябре «Флорида» может вызвать Владислава на свои кэмпы – как минимум у клуба на это имеется юридическое право. Но вопрос – пойдут ли на это «пантеры»? Все будет зависеть от размера айстайма Колячонка в «Динамо» и прогресса в игре.





Вариант досрочного возвращения из динамовской аренды за океан касается и 22-летнего форварда Егора Шаранговича, права на которого принадлежат «Нью-Джерси». Напомним, «Дэвилс» в 2018-м выбрал белоруса на драфте НХЛ под номером 141.

Кто прав – Протас или Колячонок?

Юрию Файкову, который не один год работал с молодежными сборными Беларуси, а сейчас возглавляет солигорский «Шахтер». Коуч «горняков» приветствует переход юношей на взрослый уровень. Чтобы ответить на этот вопрос, «Трибуна» обратилась , который не один год работал с молодежными сборными Беларуси, а сейчас возглавляет солигорский «Шахтер». Коуч «горняков» приветствует переход юношей на взрослый уровень.









– Не удивились решению Колячонка перебраться в минское «Динамо»?





– Не удивился. Почему? Хороший вариант для парня поиграть в КХЛ. Всем молодым – это еще только раздача авансов. Они пока ничего из себя не представляют во взрослом хоккее. Все будет зависеть от того, как будут дальше к делу относиться. Если Колячонка пригласили и видят в команде, то почему бы этим не воспользоваться? Тем более неизвестно, когда начнется новый сезон в Северной Америке из-за пандемии. Поэтому все вполне логично.





– Аренда в «Динамо» не помешает энхаэловским перспективам?





– Да нет, почему? Много игроков возвращаются из КХЛ в НХЛ. Тем более молодой пацан. Ему, дай Бог, в «Динамо» бы закрепиться. Знаете, вы рисуете такие перспективы у них в НХЛ... Их пока нет. Как говорится, это все вилами по воде. Ну на драфте кого-то выбрали. Перспективы – это когда Костицыны за океан поехали. Их выбрали – и сразу закрепились в лиге. Сегодняшняя молодежь, по большому счету, еще нигде себя не проявила. Играют за океаном – молодцы. Но это еще такое, знаете, детские лиги. Они взрослый хоккей пока не нюхали.





– Если «Динамо» в новом сезоне повторит результаты прошлого, то нет опасений, что Колячонок может психологически не выдержать и перегореть? Все-таки ответственности в КХЛ больше, чем в юниорских лигах.





– Мы тоже все играли в «Динамо» в таком возрасте. Ну какая на Колячонке ответственность? Она всегда лежит на лидерах команды. Молодым ребятам главное расти, слушать, что говорят старшие товарищи, и пытаться дотянуться до их уровня. Вот и вся задача. Колячонка и других молодых не берут же задачи решать. Этим занимается костяк команды и лидеры. Будут на подхвате. Главное здесь не напороть особо, работать на тренировках и расти в профессиональном плане. Вот и все.





– При этом Протас не захотел ехать в «Динамо». Правильный поступок?





– Поймите, у каждого свои тараканы в голове. Может, захотел еще на юниорском уровне поиграть, больше уверенности почувствовать в себе. Не каждый потянет выступление в КХЛ – тут необходимо уже ответственность брать. Это не детей обыгрывать в Северной Америке, а выходить на лед против мастеров. Вторая лига мира. Не исключаю, Протас считает, что ему рано в КХЛ. Почему нет?





– Вообще в 19 лет пора переходить на взрослый уровень либо еще стоит продолжать играть на юниорском, но за океаном?





– В таком возрасте нужно на взрослом уровне выступать. В 19 лет все здоровые мужики. Мы с 17 играли против них.





– Получается, всем молодым, кто летом переехал из Северной Америки в «Динамо», пойдет выступление в КХЛ на пользу?





– Конечно, но смотря кто как будет работать. Пока только раздали авансы. Осталось их отработать.





– У динамовской молодежи вообще есть потенциал уже с первого сезона стать пусть не лидерами, но выходить в первых звеньях?





– В первых звеньях они однозначно играть не будут. Им хотя бы нужно за место в составе побороться с молодежью, которая имеет опыт в КХЛ – Мартыновым, Дроздовым, Дерябиным, Еременко. Они на годик-другой старше, себя уже как-то зарекомендовали на этом уровне. В экстралиге поиграли. А молодые из Северной Америки пока еще не играли нигде. Поэтому нужно хотя бы перечисленную четверку отодвинуть, чтобы в состав попасть. А это, я вам скажу, тоже вопрос.









У Дмитрия Кравченко, который последние годы работал с «Динамо-Молодечно», свой взгляд на решения по карьерам Протаса и Колячонка:





– Любое решение спортсмена, какое бы оно не было – оно верное.





– И все же переход Колячонка в «Динамо» – во благо карьере?





– Здесь сложно рассуждать. Тем более я нахожусь в стороне и мало знаю парня. Спортсмены имеют разум. Опять же повторюсь, любое решение, какое бы они не приняли и что бы кто не говорил, оно верное для них. Значит так и должно быть.





– Молодежи в таком возрасте где лучше развиваться – на Родине в КХЛ или за океаном среди юниоров?





– Там, где дают хорошую игровую практику и работает толковый тренер.





– У Протаса и Колячонка есть потенциал, чтобы со временем заиграть в НХЛ или чего-то не хватает?





– Все данные у Протаса есть. Возможно, имеются определенные погрешности, но это стиль его катания. Мы все даже ходим по-разному: один косолапо, другой ровно. Думаю, с усердием и Колячонка, и Протаса добьются того, чего сами захотят.





– А если взять всю нашу молодежь в целом, чего не хватает, чтобы пробиться в сильнейшую лигу планеты?





– В первую очередь очень важна природа. Физические данные, потенциал игрового и не только мышления. Заметил, что на рубеже какого-то возраста у наших хоккеистов происходит остановка. Стопор. С чем это связано? Тяжело ответить, можно много говорить на эту тему.





Фото: NHL, «Шахтер», «Динамо-Молодечно»







