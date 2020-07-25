







«С кадровой ситуацией первой команды страны не поспоришь – успешных белорусов в зарубежных чемпионатах почти не осталось. Наибольшее представительство по традиции в российской премьер-лиге, облюбовали сборники также чемпионат Казахстана, единицы строят карьеру в Венгрии и Турции. Увы, в топ-чемпионатах Западной Европы никого. С ностальгией вспоминаем времена Глеба-старшего в «Арсенале» и «Барселоне», не забываем итальянские клубные прописки Кутузова и Гуренко, немецкую командировку Близнюка и Родионова, французский вояж Кривца и Черника. Нынче время другое – почти все кандидаты в сборную играют в родном чемпионате.





Расчет на отменный статус легионеров для белорусов в российской премьер-лиге пока не оправдывает ожиданий. Клубы восточных соседей подписывают наших футболистов активнее, но с игровой практикой у них по-прежнему проблемы. В «Оренбурге» Климович и Сиваков на поле выходили стабильно, но команда покинула элитный дивизион. «Краснодар» Мартыновича опередил ЦСКА Гончаренко и Шкурина в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. У защитника «быков» очередная бронзовая медаль в копилке, но туманные перспективы – для 32-летнего игрока обороны сезон выдался неоднозначным и с грубыми ошибками.





У молодого форварда «армейцев» не получилось сходу стать основным: конкуренция, травма, адаптация. Не факт, что Шкурин останется в Москве.





Поляков уехал из «Урала» – до сих пор без работы, Золотов остался и довольствовался выходами на замену. Самый белорусский клуб – тульский «Арсенал» – тоже обходился без услуг наших: Володько, Ковалев и Громыко главным образом смотрели футбол на скамейке запасных.





Напомню, старожилы лиги и стабильные исполнители Калачев и Корниленко карьеру завершили, набираются тренерского опыта. На кого из вышеописанных игроков может всерьез рассчитывать Мархель осенью – большой вопрос.





Помните тренерские времена Эдуарда Малофеева? Вместо товарищеского матча он как-то организовал спарринг между сборными, составленными из легионеров и игроков внутреннего первенства. Хотел просмотреть потенциальных кандидатов. Кстати, тогда и отметил талант Дмитрия Лихтаровича, но в сборную не пригласил. Спустя годы жалел и извинялся. Но дело не в этом. 15–20 лет назад в сборную из местных команд было не попасть, если вы не Роман Василюк. Впрочем, форвард тогда уже вернулся из короткой командировки в московский «Спартак». По заявке на матч можно было изучать географию стран и городов, где выступали белорусы. Ближайшей осенью изу ть ничего не придется – за нашим первенством пристально следим 19-ю неделю кряду без перерыва. Разбудите ночью – назовем примерный состав самых успешных игроков нынешнего года. Гутор, Печенин, Сачивко, Волков, Шитов, Юзепчук, Яблонский, Кисляк, Нехайчик, Стасевич, Лисакович – с ходу вариант. А вот насколько такая сборная будет конкурентоспособна – раньше осени не узнаем. Но пока наблюдаем и верим, что все получится», – написал Ходасевич.