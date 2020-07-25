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Тайсон рассказал о подготовке к бою против Роя Джонса

Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон рассказал о подготовке к бою против соотечественника Роя Джонса. Его слова приводит Boxingscene, передает Lenta.Ru.



Тайсон заявил, что в данный момент находится в отличной форме, но собирается улучшить ее.

"Сегодня я уже пробежал четыре мили (около 6,5 км), затем будут спринты, а после я пойду боксировать. Любой, кто меня знает, поймет, что я не умею сбавлять темп и могу драться только агрессивно. И теперь во мне еще больше энтузиазма", - добавил он.

Боксер уточнил, что возвращается на ринг не ради заработка.

"Бой будет для благотворительных целей. Не переживайте, не завидуйте, я не разбогатею. Я ничего не получу, а делаю это, потому что могу", - подытожил он.

Тайсон рассказал о желании провести бой с Джонсом 21 июля. В ответ Джонс заявил, что без сомнений принял предложение побоксировать с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе. Противостояние пройдет в Калифорнии 12 сентября.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года.

Джонс - бывший абсолютный чемпион мира по боксу. В послужном списке американца 66 побед (47 - нокаутом). Он завершил профессиональные выступления в 2018 году.
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