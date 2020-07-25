За сборную Баларуси или России готов играть американский хоккеист Иван Лодня?

Новобранец минского "Динамо" Иван Лодня рассказал о желании играть за сборную Беларуси. Однако, российское издание "Спорт-Экспресс" опубликовало новость о том, что американский новичок минского "Динамо" Иван Лодня готов играть за сборную России.



Есть ли вариант, что будешь играть за сборную Беларуси? Пока не знаю все правила и тонкости по этому вопросу. Но если мне скажут, что все окей и я могу играть, то я, конечно, готов. Это большой вызов и возможность. Готов сказать "да" хоть сейчас и идти играть, цитирует игрока пресс-служба "зубров".

