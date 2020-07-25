



«Начиная с 1 августа и до момента вручения Кубка, мы будем вносить коррективы в наши планы, будем развиваться. Мы надеемся, что у нас получится создать продукт, который надолго запомнят болельщики. Мы рассчитываем, что он им понравится.





Мы решили не заниматься виртуальной действительностью на трибунах, не рассаживать там картонные фигуры зрителей или плюшевых мишек.





Мы решили все внимание уделить болельщикам, которые будут смотреть матчи дома, чтобы они получили максимальное удовольствие. Мы также хотим рассказать им о нашем виде спорта, заинтересовать их хоккеем, сделать так, чтобы трансляция захватила их», – сказал Майер.





Сообщается, что лига будет использовать разное видео, звук и свет, чтобы можно было отличить одну игру от другой. Клубы прислали видеоклипы, где болельщики скандируют речевки, поддерживая свои команды.





Вокруг площадки будут установлены жидкокристаллические мониторы, чтобы картинка хорошо смотрелась на телеэкране.





Ожидается, что в трансляциях будет задействовано по 32 камеры, это на 12 больше чем во время обычной игры.





Кроме того, НХЛ получила от EA Sports библиотеку шумов, которые будут использованы для создания интершума.