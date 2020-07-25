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Вадим Девятовский: «Есть идея в будущем организовать в Минске турнир по прыжкам с шестом. Будет очень эффектно и интересно»

Председатель БФЛА Вадим Девятовский поделился планами организации в Минске спортивных мероприятий.




— До чемпионата Европы была, допустим, Олимпиада в Афинах, где толкатели выступали в историческом центре древнего города — Олимпии. Мы уже пробовали такой формат, проводя соревнования по прыжкам в высоту в торговых центрах. И, вспомните, там вокруг сектора яблоку негде было упасть. Зрителей собиралось очень много, причем тех, кто целенаправленно пришел на соревнования, было процентов 40. Остальные гости пришли на звуки музыки и остались смотреть. И сейчас, на Немиге, толкатели ядра также соберут достаточно приличную аудиторию.

Есть идея в будущем организовать в городе турнир по прыжкам с шестом. Будет очень эффектно и интересно. Барьеристки в Европе также периодически соревнуются на улицах. Причем условия там соответствуют всем международным требованиям — все сертифицировано. Что-то подобное планируем и мы: атлетика в Беларуси должна занять соответствующее ее статусу место в списке болельщитских интересов, – сказал Девятовский в интервью СБ.

Напомним, что самым массовым мероприятием федерации станет ежегодный минский полумарафон, который запланирован на 13 сентября.
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