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Надежда Остапчук: Майдан головного мозга – болезнь пострашнее коронавируса

Чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук опубликовала реплику в своем Facebook

«Майдан головного мозга – болезнь пострашнее коронавируса...», – написала Остапчук.


Напомним, сегодня Лукашенко, посещая военную часть в Марьиной Горке снова пугал белорусов армией и в очередной раз вспомнил про "майдан". 

«На майдан, если своих нет - у нас маловато «майданутых», их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», - сказал Лукашенко, вспомнив в качестве примера Ливию, Ирак и Сирию. 
"Белорусский партизан"
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