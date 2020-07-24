«Майдан головного мозга – болезнь пострашнее коронавируса...», – написала Остапчук.









Напомним, сегодня Лукашенко, посещая военную часть в Марьиной Горке снова пугал белорусов армией и в очередной раз вспомнил про "майдан".





«На майдан, если своих нет - у нас маловато «майданутых», их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», - сказал Лукашенко, вспомнив в качестве примера Ливию, Ирак и Сирию.



