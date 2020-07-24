ФК "Барселона" готовит масштабное обновление состава, продаст 12 игроков
"Барселона" готовит масштабное обновление состава, каталонский клуб готов продать 12 игроков, сообщает Прессбол со ссылкой на испанский ресурс Marca.
Из тех, кто входит в нынешний состав команды, это Нето, Нелсон Семеду, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Усман Дембеле и Мартин Брэйтуэйт.
Также "Барселона" намерена продать Карлеса Аленью, Рафинью, Жан-Клера Тодибо и Филиппе Коутиньо, которые вернутся из аренд.
16:10 24/07/2020
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