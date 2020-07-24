



Из тех, кто входит в нынешний состав команды, это Нето, Нелсон Семеду, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Усман Дембеле и Мартин Брэйтуэйт.





Также "Барселона" намерена продать Карлеса Аленью, Рафинью, Жан-Клера Тодибо и Филиппе Коутиньо, которые вернутся из аренд.