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Виталий Гурков: с Мелитиной мы в тупиковых отношениях. Я очень люблю этого человека и очень уважаю

Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков рассказал об отношениях с гимнасткой Мелитиной Станютой.



- В каких вы отношениях с Мелитиной Станютой?

- Ну, в таких … в отношениях.

- Еще в отношениях?

- В тупиковых. Я не очень хочу говорить об отношениях. Я этого человека очень люблю, очень уважаю. Не нравится, когда в СМИ затрагивается тема наших отношений.

- Почему вы никогда не выносили на публику отношения?

- Счастье любит тишину, наверное.

- Ты рассказывал, что делал предложение. Вспомнишь, когда?

- В 2017 году, наверное. Или в 2018-м. Пару лет назад.

- Ответа нет?

- Были разные ответы. Были и слезы, и да, и нет. И все остальное.

- Ты чувствовал дискомфорт от общественного интереса?

- Чувствовал. Неприятно, когда общественность обвенчала. Звонят, задают вопросы. Не очень приятно, когда копаются",
— рассказал Гурков на Youtube-канале "Жизнь-малина".
прессбол
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