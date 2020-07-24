







- В каких вы отношениях с Мелитиной Станютой?





- Ну, в таких … в отношениях.





- Еще в отношениях?





- В тупиковых. Я не очень хочу говорить об отношениях. Я этого человека очень люблю, очень уважаю. Не нравится, когда в СМИ затрагивается тема наших отношений.





- Почему вы никогда не выносили на публику отношения?





- Счастье любит тишину, наверное.





- Ты рассказывал, что делал предложение. Вспомнишь, когда?





- В 2017 году, наверное. Или в 2018-м. Пару лет назад.





- Ответа нет?





- Были разные ответы. Были и слезы, и да, и нет. И все остальное.





- Ты чувствовал дискомфорт от общественного интереса?





- Чувствовал. Неприятно, когда общественность обвенчала. Звонят, задают вопросы. Не очень приятно, когда копаются",

— рассказал Гурков на Youtube-канале "Жизнь-малина".