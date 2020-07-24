











Это сделано в соответствии с директивой правительства Китая, касающейся спортивных событий, сообщает "Р-Спорт".





Ранее Главное управление спорта КНР запретило проведение до конца года на территории страны всех международных соревнований, исключение составили тестовые соревнования Олимпийских игр-2022.





Таким образом, отмененными оказались 4 турнира ATP, в том числе единственный азиатский "Мастерс" в Шанхае, и 7 турниров WTA, включая итоговый турнир WTA в Шэньчжэне.



