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В Китае отменены все профессиональные турниры, намеченные на 2020 год, включая итоговый чемпионат ВТА в Шэньчжэне

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) на своих сайтах сообщили об отмене теннисных турниров в Китае, запланированных на 2020 год, из-за пандемии коронавируса.




Это сделано в соответствии с директивой правительства Китая, касающейся спортивных событий, сообщает "Р-Спорт".

Ранее Главное управление спорта КНР запретило проведение до конца года на территории страны всех международных соревнований, исключение составили тестовые соревнования Олимпийских игр-2022.

Таким образом, отмененными оказались 4 турнира ATP, в том числе единственный азиатский "Мастерс" в Шанхае, и 7 турниров WTA, включая итоговый турнир WTA в Шэньчжэне.
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