Арина Соболенко: «Расстаюсь ли снова с Турсуновым? У нас с ним итальянские отношения»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопросы подписчиков в Instagram.
- Вы с тренером (Дмитрий Турсунов – Прим.) опять расстаетесь?
– У нас с ним итальянские отношения. Так что не могу ответить.
- Топ твоих любимых фильмов или книг?
– «Граф Монте-Кристо», «Три товарища», «Мастер и Маргарита». Фильмы (сериалы): «Последний танец», «Отпетые мошенники», «Отпетые мошенницы», «Бумажный дом», – написала Соболенкo.
12:33 24/07/2020
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