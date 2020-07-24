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Арина Соболенко: «Расстаюсь ли снова с Турсуновым? У нас с ним итальянские отношения»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопросы подписчиков в Instagram.



 - Вы с тренером (Дмитрий Турсунов – Прим.) опять расстаетесь?

– У нас с ним итальянские отношения. Так что не могу ответить.

- Топ твоих любимых фильмов или книг?

– «Граф Монте-Кристо», «Три товарища», «Мастер и Маргарита». Фильмы (сериалы): «Последний танец», «Отпетые мошенники», «Отпетые мошенницы», «Бумажный дом», – написала Соболенкo.
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