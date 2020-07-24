







- Вы с тренером (Дмитрий Турсунов – Прим.) опять расстаетесь?





– У нас с ним итальянские отношения. Так что не могу ответить.





- Топ твоих любимых фильмов или книг?





– «Граф Монте-Кристо», «Три товарища», «Мастер и Маргарита». Фильмы (сериалы): «Последний танец», «Отпетые мошенники», «Отпетые мошенницы», «Бумажный дом», – написала Соболенкo.