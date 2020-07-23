Как брестский клуб «Динамо» планировал зарабатывать - что получилось

Непростая судьба проекта.

В апреле 2018 года брестское «Динамо», к тому времени переживавшее финансовое перерождение, решилось на невиданный для отечественного футбола шаг: открыло офис в Пекине. По такому поводу клуб выпустил видеопрезентацию.





В Поднебесной клуб планировал зарабатывать, причем не только с помощью футбола, но и киберспорта.





– Наше появление в Китае коммерчески оправдано. И мы преследуем три четкие цели. Первое – у нас есть свое киберспортивное подразделение. И мы хотим получить местную аудиторию – киберспортивных болельщиков. Вторая цель – это работа со спонсорами и привлечение рекламодателей. Китайские компании очень заинтересованы в присутствии в Европе, и мы рассчитываем поймать этот тренд, – отмечала тогдашний пресс-секретарь «Динамо» Ольга Хижинкова.





В августе 2019-го было заявлено, что у официального сайта клуба скоро появится китайская версия вдобавок к имеющимся английской, русской, польской и арабской. Также брестчане, не афишируя деталей и не называя партнеров, будто бы начали сотрудничество с тремя клубами китайской суперлиги и одним клубом первой. Об этом рассказывал представитель «Динамо» в Пекине Егор Заровкин. Также озвучивалась идея коммерческого турне клуба по Китаю.





Очевидным итогом работы офиса в Пекине стало появление в Бресте китайского футболиста. Дин Сюэлэй оказался первым игроком из Поднебесной в истории белорусского футбола. Его карьера в «Динамо» сложилась не очень удачно, а освоение Китая брестским незаметно зашло в тупик.

Сюэлэй изначально ехал в дубль, Личка на него даже не рассчитывал

О том, что в брестском «Динамо» может появиться игрок из Китая, стало известно в июле 2019-го. В интервью приезжавшему в город над Бугом блогеру Евгению Савину об этом рассказал босс клуба Александр Зайцев.





– Несколько раз пытался взять китайцев в этом году. Сейчас одного смотрим, но это обнять и плакать, – говорил функционер.





И все же 23 августа клуб официально объявил о подписании контракта с 19-летним защитником Дином Сюэлэем. Соглашение действовало до конца сезона.









О новичке было известно предельно мало: ни одного матча к тому времени на элитном уровне, неудачные попытки проявить себя в «Сычуане» из Д3 Китая и в стане аутсайдера словенского первенства «Анкарана». Сайт Transfermarkt.de оценивал трансферную стоимость Дина в 25 тысяч евро. Сергей Ковальчук, занимавший в ту пору должность спортивного директора «Динамо», расписывал сильные стороны игрока: скорость и хорошая физическая форма, умение сделать качественную передачу с фланга. Говорил Ковальчук и о минусах: игра головой, недостаточное понимание тактических перестроений при действиях в обороне. Впрочем, функционер выражал надежду, что китаец обязательно проявит себя, хотя и добавлял, что в сезоне-2019 Дин будет выступать исключительно за дублирующий состав.





Должным образом проявить себя легионеру не удалось.





– Конечно, для нас это была настоящая экзотика. Но когда мы поближе познакомились с Дином, оказалось, что это нормальный парень, – вспоминает Эдуард Сугак, помогавший наставнику дубля Дмитрию Мозолевскому. – Исполнительный игрок, то, что ему говорили, выполнял. Правда, он ни английского, ни русского языков не знал. Он работал с переводчиком, постоянно был с ним, поэтому особо и не горел желание учить русский. В итоге какие-то тренерские задания до конца не понимал.









Что касается непосредственно футбольной составляющей, то, как вспоминает Сугак, изначально Дин приехал в Брест не в лучших физических кондициях, а следом на игрока свалилась простуда – сказалась акклиматизация.





– Потом, когда он более-менее набрал форму, мы стали подпускать его к играм дубля. В отдельных матчах китаец выглядел неплохо, выполняя роль крайнего защитника и полузащитника. Но, откровенно, не хватало ему физической подготовки, чтобы перейти на более высокий уровень, – говорит тренер.





За игрой Дина периодически наблюдал Марцел Личка, шедший тогда с брестчанами к чемпионству.





– Дин приехал к нам летом, поработал с первой командой 14 дней, но я по итогу сказал, что он не подходит мне, уровень футболиста не для первой команды, – вспоминает Личка. – У меня в распоряжении были игроки намного сильнее. Китаец выступал на правом фланге, а в «Динамо» на этом краю уже были Веретило, Юзепчук, Гордейчук, Савицкий, Нехайчик мог сыграть и справа, и слева. Поэтому Дину было очень сложно пробиться. Честно скажу, Дин меня вообще не впечатлил, поэтому к работе с первой командой я его больше не привлекал.





– За его игрой в дубле следили?





– Три игры дубля я видел, помню, Дин выходил и в основе, и с лавки запасных. Но и в этих поединках я не заметил тех качеств, которые позволили бы ему заиграть за первую команду. Единственное, что меня впечатлило в футболисте, это то, что он всегда выполнял четко именно то, что ему говорили. Хотя чему удивляться – у китайцев многое доведено до автоматизма. Плюс Дин, когда проходил просмотр, всегда здоровался с игроками, никогда не опаздывал, хотел побыстрее адаптироваться. Но он молодой футболист, ему было всего 19. Поэтому ему нужно было работать и работать, год-два. Дин еще не был готов к игре в команде высшей лиге, тем более в той команде, которая боролась за чемпионство. У меня не было времени, чтобы учить молодого игрока, нужно было добывать результат, а его давали более опытные футболисты.





Дин провел за дубль пять поединков, лишь в двух из них вышел в основе, набранными баллами не отметился. Как говорят тренеры, работавшие в «Динамо» в одно время с китайцем, особой погоды тот не делал. И когда после окончания сезона уехал на Родину, никто по этому поводу не переживал.





Интересно, что после отъезда из Бреста карьера Дина стала загадкой. По крайней мере на сайте Transfermarkt.de последним клубом китайца значится как раз дубль «Динамо».

Дин – имиджевый проект, не принесший желаемых результатов

В то, что Дин все-таки сможет проявить себя и задержится в белорусском футболе, верили немногие. Впрочем, и сам клуб не скрывал, что Сюэлэй – в первую очередь имиджевый проект. Как рассказывает Максим Краснобаев, до марта 2020-го работавший в Бресте генменеджером, клуб решил последовать примеру европейских коллег, которые в том числе ради привлечения дополнительной аудитории в азиатском регионе приглашают в свои ряды представителей Китая, Японии, Малайзии и прочих стран восточного континента.





– Китайский офис «Динамо-Брест» в Пекине проработал вопрос о появлении игрока из Поднебесной в нашем клубе, – вспоминает старт карьеры Сюэлэя в Беларуси Краснобаев. – Появилась информация о Дине, его статистические показатели, видеонарезка матчей. После данная информация была передана в спортивный департамент «Динамо», руководство департамента вместе с тренерами и скаутами просмотрели все материалы и решили, что можно понаблюдать за игроком вживую.





Как признается функционер, тогда клуб работал на перспективу, а главной целью было, чтобы о «Динамо» побольше узнали в Китае.





– Вариант с Дином возник спонтанно, мысль привезти азиата в клубе была, но была отнюдь не доминирующей, – объясняет Краснобаев. – Была вера в то, что если все сложится, получится реально хорошо. Если бы человек заиграл, прогрессировал, клуб получил бы дополнительную аудиторию, дополнительных болельщиков, большое внимание в Китае. А это, естественно, монетизация в будущем.





По части финансов «Динамо» не понесло больших расходов – Дин получал в команде одну из самых низких зарплат, а его перелет оплатил китайский агент игрока.









Проявить себя в «Динамо» Сюэлэю не удалось. Не принес он особых дивидендов и в коммерческом и имиджевых планах.





– Что касается роста подписчиков в соцсетях клуба, то не было такого результата, о котором стоило бы говорить, – признается Краснобаев.





Забавно, но даже новость о подписании контракта с Дином не вызвала в соцсетях особого интереса. Например, в Instagram видео о легионере собрало меньше пяти тысяч просмотров. Плюс-минус такая же статистика была под другими видео в официальном аккаунте «сине-белых». Тем не менее этап сотрудничества «Динамо» с китайцем Краснобаев бесполезным не называет.





– Нельзя говорить о том, что Дина мы зря приглашали. Селекция в футболе – это тот случай, когда из всех набранных тобой игроков, мягко говоря, часть не выстрелит.





«Динамо-Брест» в 2020 году: деятельность в Китае приостановлена

Как отмечает Краснобаев, Дин в итоге стал первым и на данный момент последним футболистом из Поднебесной, которого предлагал китайский офис клуба. Хотя интерес к китайскому футбольному рынку в Бресте был актуален еще долго.





– У нас была определенная линия развития клуба по китайскому вектору, у «Динамо» там имелся офис. Киберсоставляющая развития клуба также была ориентирована на эту страну. То есть вплоть до моего ухода китайское направление «Динамо» было актуально. Что происходит в клубе сейчас, я, по понятным причинам, не знаю, – говорит Краснобаев.





Чтобы узнать, насколько интересно восточное направление для «Динамо» в настоящий момент, «Трибуна» обратилась за комментарием к нынешнему генеральному директору клуба Сергею Воробьеву, назначенному на должность в марте 2020-го. Ответ функционера предельно лаконичен:





– В связи со сложившейся ситуацией в мире, в частности, в Китае ФК «Динамо-Брест» был вынужден приостановить свою деятельность в этой стране.





Китайская версия сайта не запущена до сих пор.





– Когда китаец приезжает в Европу, он окунается в другую жизнь, другой менталитет. И нужно понимать, что ему нужно время на адаптацию. Этого времени порой нужно немало. Мне кажется, что молодому игроку будет легче привыкнуть к новым условиям, чем взрослому. Он просто будет быстрее учиться культуре, и за год привыкнет. Что касается игровых качеств, то, насколько знаю, китайцы, корейцы очень быстрые, хорошо работают с мячом, то есть это неплохие игроки. Если же клуб из ЧБ хочет пригласить к себе футболиста из Азии, то нужно искать и молодого, и качественного, а не просто ради того, чтобы был представитель из того же Китая. Тогда все будет хорошо, – считает Личка.

А Максим Краснобаев и вовсе полагает, что в данный момент отечественным клубам стоит сконцентрировать усилия не на поисках новичков в Китае, а на другом.

– Нашим клубам прежде всего нужно обратить внимание на работу со своими болельщиками, на это сделать акцент. Футболисты из Китая или других стран все-таки должны играть для кого-то. А какие-то глобальные планы по развитию хороши тогда, когда дома все налажено, – говорит экс-генменеджер «Динамо».

Фото: dynamo-brest.by