Андрей Стась: у меня все нормально пока. Что касается ребят, надеюсь, они скоро выздоровеют и все будет в порядке
Форвард "Авангарда" Андрей Стась рассказал о тренировках в условиях вспышки коронавируса в команде.
У меня все нормально пока. Что касается ребят, надеюсь, они скоро выздоровеют и все будет в порядке. Надеюсь, все пройдет бессимптомно и без осложнений. Тренировочный процесс продолжается, работаем над какими-то деталями. Нас осталось совсем немного, но стараемся время использовать правильно. Новички начинают нарабатывать детали, — цитирует Стася hockey.by со ссылкой на пресс-службу "Авангарда".
18:30 23/07/2020
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