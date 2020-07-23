+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Андрей Стась: у меня все нормально пока. Что касается ребят, надеюсь, они скоро выздоровеют и все будет в порядке

Форвард "Авангарда" Андрей Стась рассказал о тренировках в условиях вспышки коронавируса в команде.


У меня все нормально пока. Что касается ребят, надеюсь, они скоро выздоровеют и все будет в порядке. Надеюсь, все пройдет бессимптомно и без осложнений. Тренировочный процесс продолжается, работаем над какими-то деталями. Нас осталось совсем немного, но стараемся время использовать правильно. Новички начинают нарабатывать детали, — цитирует Стася hockey.by со ссылкой на пресс-службу "Авангарда".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК
Владимир Подгол
Кто на выборах президента «негодяй»?
Ольга Карач
СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ провокаций от Лукашенко
Павел Знавец
Цугцванг для Лукашенко.
Валерий Щукин
Прольется ли в Беларуси кровь народа?
Владимир Искорцев
ЛИЦЕМЕРИЕ ВЛАСТИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]