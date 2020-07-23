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Экс-футболист БАТЭ: Все говорят, что пора что-то менять. Но в открытую сильно не пойдешь

Экс-игрок БАТЭ Павел Беганский в беседе с корреспондентом Tribuna.comподелился мнением о предвыборной ситуации в Беларуси.

– Следите за предвыборной ситуацией?

– Со слов товарищей. Сильно не вникаю, но в общих чертах владею ситуацией.

– Кто-то из кандидатов импонирует?

– Не знаю даже, что тебе и сказать. Как говорит мой один товарищ, при смене власти ни одной стране еще хорошо не было. Так что не знаю. Палка о двух концах, куда нас занесет... Отношусь спокойно ко всему.

– Вы скорее за перемены или за сохранение статуса-кво?

– Я ж говорю, хотелось бы знать, что будет после перемен. Важно, чтобы хуже не было. Ну, власть поменяется – и кто там, что там будет? Не знаю, как будет выглядеть. Но, наверное, уже что-то надо менять.


– Среди ваших товарищей много людей, которые не поддерживают действующего президента?

– Как бы да, хватает. Все говорят, что уже пора что-то менять. Но в открытую сильно не пойдешь.

– Вы про аресты?

– Ну, а как по-другому? (смеется – Tribuna.com). Cейчас иду на тренировку, поговорю с тобой – и не дойду до тренировки. Вот так вот, – сказал Беганский.
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