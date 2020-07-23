– Следите за предвыборной ситуацией?





– Со слов товарищей. Сильно не вникаю, но в общих чертах владею ситуацией.





– Кто-то из кандидатов импонирует?





– Не знаю даже, что тебе и сказать. Как говорит мой один товарищ, при смене власти ни одной стране еще хорошо не было. Так что не знаю. Палка о двух концах, куда нас занесет... Отношусь спокойно ко всему.





– Вы скорее за перемены или за сохранение статуса-кво?





– Я ж говорю, хотелось бы знать, что будет после перемен. Важно, чтобы хуже не было. Ну, власть поменяется – и кто там, что там будет? Не знаю, как будет выглядеть. Но, наверное, уже что-то надо менять.









– Среди ваших товарищей много людей, которые не поддерживают действующего президента?





– Как бы да, хватает. Все говорят, что уже пора что-то менять. Но в открытую сильно не пойдешь.





– Вы про аресты?





– Ну, а как по-другому? (смеется – Tribuna.com). Cейчас иду на тренировку, поговорю с тобой – и не дойду до тренировки. Вот так вот, – сказал Беганский.