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Луческу согласился возглавить киевское «Динамо»

«Динамо» согласовало контракт с Мирчей Луческу, специалист согласился возглавить киевский клуб, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, переговоры прошли в резиденции одного из владельцев «Динамо» в Пуще-Водице. В ближайшее время киевский клуб официально объявит о назначении нового главного тренера. 

Сообщается, что Луческу согласился возглавить «Динамо» на несколько лет.

Луческу работал в «Шахтере» с 2004 по 2016 год. С 2019 года без работы, после ухода из сборной Турции. 
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