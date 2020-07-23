Луческу согласился возглавить киевское «Динамо»
«Динамо» согласовало контракт с Мирчей Луческу, специалист согласился возглавить киевский клуб, сообщает Meta-ratings.com.ua.
По информации источника, переговоры прошли в резиденции одного из владельцев «Динамо» в Пуще-Водице. В ближайшее время киевский клуб официально объявит о назначении нового главного тренера.
Сообщается, что Луческу согласился возглавить «Динамо» на несколько лет.
Луческу работал в «Шахтере» с 2004 по 2016 год. С 2019 года без работы, после ухода из сборной Турции.
15:22 23/07/2020
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