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20-летний американский форвард перешел в минское "Динамо". Он может получить белорусский паспорт и выступать за сборную

20-летний американский нападающий Иван Лодня перешел в минское «Динамо» на правах аренды пока на один сезон.

Об этом в твиттере сообщил агент Дэн Мильштейн и позже подтвердили в минском "Динамо"

В перспективе Лодня рассматривается в качестве кандидата в сборную Беларуси. У хоккеиста есть белорусские корни.

Минувший сезон форвард с белорусскими корнями провел в OHL, где в составе «Ниагара Айс Догс» сыграл 41 матч и набрал 62 (27+35) очка. В 2017 году Лодня был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в третьем раунде.
Источник: tribuna.com
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