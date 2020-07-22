Девятовский подтвердил переезд Волкова из РФ в Беларусь





"Действительно, разговор о переходе россиянина Матвея Волкова в сборную Беларуси был. К нам приезжал его отец, знаменитый в прошлом спортсмен в прыжке с шестом и тренер. Они приняли решение о переезде. Белорусская федерация легкой атлетики будет организовывать тренировочный процесс Матвея Волкова, продолжение спортивной деятельности уже за нашу страну. Первый шаг сделан, сейчас ждем, когда их семья переберется в Беларусь", - рассказал Девятовский в интервью госагентству БелТА.





Он обратил внимание на выдающиеся результаты, которые демонстрирует юный Волков и выразил надежду, что вскоре он сможет завоевывать медали и под флагом Беларуси.





Матвей Волков выступает в прыжке с шестом. У него нет спортивного гражданства России, так как он не выступал за сборную на международных соревнованиях. В Москве 29 февраля Матвей Волков установил высшее мировое достижение среди атлетов до 16 лет, взяв высоту 5,5 м. В течение трех лет он планирует повторить взрослый мировой рекорд - 6,17 м.







