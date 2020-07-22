Японцы против проведения Олимпиады

В Японии недовольны реакцией премьер-министра Синдзо Абэ на распространение коронавируса и его последствий. В частности, больше половины населения страны считает нецелесообразным проведение Олимпиады в Токио летом следующего года, за что активно выступает правительство.





Так, согласно опросу, проведенному Kyodo News, одобряют решение принять Олимпийские и Паралимпийские игры только 23,9% жителей Японии, в то время как 36,4% респондентов общенационального опроса считают, что соревнования следует вновь отложить. При этом 33,7% заявили, что Игры необходимо отменить.





Таким образом, 75,3% японских граждан являются противниками проведения Игр в Токио летом 2021 года, поскольку считают, что пандемия в ближайшее время не может быть сдержана.





Эту причину назвали 12,7% опрошенных. По их мнению, правительство должно ставить в приоритет задач борьбу с распространением опасной инфекции в стране. 5,9% респондентов также ссылаются на неразумные дополнительные расходы в связи с Олимпиадой.





Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Олимпиады в Токио ранее договорились упростить предстоящие Игры в целях сокращения бюджета и снижения медицинских рисков.





Планируется, что количество зрителей и спортивных объектов, а также мест, отведенных для обслуживающего персонала, будет сокращено. Кроме прочего, церемонии открытия, награждения и закрытия турнира будут облегчены. 44,1% опрошенных ответили, что, если Олимпиаду проводить, то только без присутствия зрителей или с ограниченным количеством участников.





Также Япония рассматривает вариант смягчения въездного режима для участников Олимпиады из стран со стабильной медицинской обстановкой. Опрос показал, что прибытие таких спортсменов на острова поддерживают 69,1% респондентов, против — 26,5%.





Опрос в целом позволил выяснить, что действиями кабинета Абэ по борьбе с пандемией недовольны 59,1%. Уровень одобрения правительства по сравнению с данными месячной давности, упал примерно на два процента. 66,4% граждан по-прежнему считают, что в Японии необходимо снова ввести чрезвычайное положение.





Это связано с резким ростом новых случаев заражения вирусом и однодневными рекордами в Токио и других городских районах, включая соседние и западном Кансае. Несмотря на это, премьер-министр запустил программу субсидирования, направленную на стимулирование внутренних путешествий.





Теперь уровень неодобрения Абэ составил 48,5%. Считают, что кампанию необходимо отложить, 62,7% опрошенных.





Оргкомитет летней Олимпиады в Токио все так же не исключает, что в конечном итоге процесс проведения Игр вновь потребуется корректировать. Как отметил председатель Есиро Мои, существует вероятность, что Олимпийские игр не состоятся в 2021 году, если из-за пандемии будет невозможно допустить хотя бы часть зрителей на трибуны.









«Если случится так, что возможно только такое проведение Игр без болельщиков, то придется думать. В этом случае, возможно, встанет вопрос об отмене», — приводит слова Мори NHK.





Однако организаторы на текущий момент склоняются к позитивному варианту. Исполнительный директор оргкомитета Тоширо Муто сообщил, что Токио будет готов принять Игры, даже если ситуация с коронавирусом глобально не улучшится в мире.





«Сложно ожидать, что к началу Игр пандемия коронавируса будет сдержана. Но если мы проведем Олимпиаду в условиях коронавируса, то Токио станет образцом для подражания для других городов, которые будут принимать Олимпийские игры или другие крупные соревнования. Успешным проведением Игр в Токио мы очень сильно надеемся создать наследие, которое войдет в историю человечества», – рассказал Муто.





Изначально Олимпиада должна была пройти в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Согласно новому расписанию, церемония открытия состоится 23 июля 2021 года, а закрытия — 8 августа.