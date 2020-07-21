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Молодежный чемпионат мира-2020 по современному пятиборью отменен

Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья (UIPM) внес очередные изменения в соревновательный календарь 2020 года.

Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Среди важных изменений - отмена октябрьского молодежного чемпионата мира в 2020 году, который должен был пройти в Хургаде (Египет). Кроме того, конгресс UIPM, первоначально запланированный на ноябрь 2020 года в китайском Сямыне, был перенесен на 2021 год. Сообщается, что решения были приняты из-за пандемии коронавируса.


"Мы очень сожалеем, что должны продолжать отменять или откладывать различные части календаря UIPM, но мы делаем это при полном сотрудничестве с местными организаторами. Весь мир, не только в спорте, идет на жертвы, чтобы защитить людей от этого вируса, и работает над тем, чтобы мы все могли как можно скорее вернуться к полноценной и безопасной жизни", - прокомментировал ситуацию президент UIPM Клаус Шорманн.-
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