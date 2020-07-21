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Николай Козеко: «Иногда думаешь, что лучше промолчать, здоровее будешь, а потом жалеешь»

Николай Козеко порассуждал о нынешней молодежи.

—  Мы продукты сталинского времени. Я себя так чувствую. Иногда думаешь, что лучше промолчать, здоровее будешь, — сказал известный белорусский тренер, сообщает Трибуна со ссылкой на проект «6-я стадионная». — А потом думаешь, жалеешь. Попадаешь на тот момент, что надо было сказать. Гори оно гаром, что потом будет. Лучше сказать, а потом выслушать тираду нравоучений, чем промолчать и все это в себе таскать.


А вот молодежь такая, что скажет и будет чувствовать себя правыми. И это правильно. С молодежью сейчас надо интересно беседовать, вникать в их проблемы. Тогда все будет классно. Нет уже директив. Прошло время директив.
gazetaby.com
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