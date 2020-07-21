На чемпиона Грузии по бодибилдингу составили еще два протокола. Он уехал из Беларуси
На чемпиона Грузии по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе составили еще два административных протокола за оскорбление активистов БРСМ.
На этот раз — без задержания, наручников и доставления в управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. По словам Шоты Лобжанидзе, протоколы он еще не подписал: на прошлой неделе вместе с семьей он уехал из Беларуси, передает tut.by
16 июля, рассказывает Шота Лобжанидзе, ему позвонил, а затем написал в мессенджер человек, который представился сотрудником РУВД. Тот сообщил, что «всего [было] четверо потерпевших, осталось два».
Он напомнил, что об этом Шоту Лобжанидзе предупреждали, а также попросил «не усугублять положение».
Сейчас на Шоту Лобжанидзе составлены еще два протокола за оскорбление по статье 9.3 Кодекса об административных правонарушениях. Она предусматривает штраф до 20 базовых величин.
С протоколами он еще не ознакомился и не подписал, поскольку на прошлой неделе вместе с семьей временно уехал за границу.
— Скорее всего, должны прислать по почте, — говорит Шота Лобжанидзе.
Напомним, 19 июня Шоту Лобжанидзе задержали у минского цирка во время «Цепи солидарности», хотя в протоколе об административном нарушении было указано, якобы это произошло на Грушевке, где он участвовал в несанкционированном массовом мероприятии.
В результате Шота Лобжанидзе встретил свое 30-летие в Центре изоляции правонарушителей, после чего еще был суд по административному делу и штраф в 20 базовых величин (540 рублей).
10 июля Шотой Лобжанидзе вновь заинтересовались правоохранители. Прямо во время тренировки в фитнес-клубе к нему приехали сотрудники ГУБОПиК МВД, надели на него наручники и доставили в управление. Там он пробыл несколько часов, после чего был суд и очередной штраф — 20 базовых.
Причиной таких действий послужило административное правонарушение, которое Шота Лобжанидзе совершил 6 июня: в личные сообщения активистам БРСМ он написал слово, которое было расценено как оскорбление.
13 июля о правонарушении Шоты Лобжанидзе высказался первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.
— Давайте уйдем от правовой оценки этой ситуации и оценим ее с точки зрения морали и нравственности, — предложил во время онлайн-трансляции Геннадий Казакевич. — Разве достойно грузинского мужчины писать такое женщине, насколько я помню, члену БРСМ? С другой стороны, на то оно и правовое государство, чтобы по закону каждый гражданин имел не только права, но и ответственность за все, что он совершает. В том числе и за те оскорбления, которые были адресованы совершенно неповинному человеку.
17:57 21/07/2020
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