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Павел Нехайчик: Все весенние слухи о внутренних конфликтах в БАТЭ не имели под собой никакой почвы

Полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик рассказал об атмосфере внутри борисовского клуба, сообщает «Прессбол».

– По весне в телеграм-каналах и на ТВ проскакивали инсайды: «сенаторы» БАТЭ недовольны положением дел в команде. Полчемпионата позади. Можешь сейчас сказать как отрезать: было или не было?

– Понимаешь, вокруг команды с большим именем в любом случае будут пытаться создать хайп. А здесь и почва благодатная: вот в БАТЭ есть ребята постарше, которые всем рулят и, если захотят, могут надавить на руководство, на тренеров. Они ж там молодые, новые...

Это все бред! У нас очень хороший коллектив, где каждый знает, что и как ему делать. Более того, каждый чувствует свою ответственность и прекрасно понимает, кто босс, кто главный тренер, кто игрок. Поэтому все весенние слухи относительно внутренних конфликтов в БАТЭ не имели под собой никакой почвы, – заявил Нехайчик.
Источник: tribuna.com
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