Джефф Платт: идет уже 11-й день моего карантина









- Я сейчас дома, идет уже 11-й день моего карантина. Если честно, тяжеловато сидеть одному. Первая неделя пролетела быстро. Меня об этом родители предупреждали, они прошли через это в Канаде. А вот вторая неделя тянется очень медленно.





Да, мой день рождения пришелся как раз на карантин. Не смог ни с кем отметить, это было очень странное чувство. Я отметил этот праздник с пиццей.





Ситуация в Финляндии, где я живу, к счастью, была не такая серьезная, как в других странах. Зафиксировали не так много случаев заражения. Поэтому была возможность жить более-менее обычной жизнью. Как только я приехал, я сразу заказал тренажеры, штанги, пластиковый лед, ворота и несколько шайб. К тому же, у моего личного тренера есть домашний тренажерный зал, так что тренировался ровно по моему обычно плану, ничего не потерял в подготовке. Мне очень повезло.





Действительно, этот карантин — самый сложный период этой предсезонки. Но многие люди находятся сейчас в ситуациях значительно хуже моей. Я нахожусь дома, так что мне не на что жаловаться. Мне, конечно, сложно сидеть на одном месте 14 дней, но я знаю, что это необходимо, таковы правила.





Я запросил у "Автомобилиста" тренировочное оборудование, поэтому стараюсь работать и на карантине. В основном, кручу велосипед. У меня сейчас нет выходных. Но когда я приеду на базу и мне скажут работать на велосипеде после тренировок, меня это не обрадует. Но это хорошо, что есть возможность заниматься и на самоизоляции.





Еще я смотрю практически все на ютубе, слушаю очень много подкастов, читаю, конечно. Это тоже вносит разнообразие в мои дни.





Первое, что я сделаю после завершения карантина — пойду прогуляться по набережной. В прошлом сезоне я частенько там гулял с женой и собакой.





Моя задача на сезон — продолжить играть так, как я играл в концовке прошлого чемпионата. Мне кажется, я играл действительно хорошо. Кажется, впервые в карьере я получил несколько травм в начале сезоне. Испытывал проблемы с лодыжкой и бедром. Эти повреждения помешали мне раскрыть весь потенциал, но к концу сезона я начал показывать качественный хоккей. Хочу продолжить на той же ноте.





Самым серьезным соперником считаю "Магнитку", которая подписала Прохоркина. Нельзя забывать и про "Ак Барс".





Благодарю всех болельщиков за поддержку. Последние месяцы были очень сложными для всех. Я надеюсь, что е у вас хорошо. Берегите себя! — рассказал Платт в интервью пресс-службе "Автомобилиста".



