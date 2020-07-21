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Виктор Майгуров: Акимова не в Беларуси, она тренируется в Ижевске со своим мужем

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что будет ходатайствовать о включении Татьяны Акимовой в резервный состав нациоанльной команды.




Татьяна Акимова не вошла даже в резерв сборной России. Есть вероятность ее появления в команде Беларуси

"Что касается бронзового призера чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете Татьяны Акимовой, то она не в Беларуси, она тренируется в Ижевске со своим мужем. Мы планируем ходатайствовать перед ЦСП о включении ее в расширенный список сборной. Возможно, на последующих сборах она уже будет готовиться вместе с командой", — пояснил Майгуров на пресс‑конференции в МИА "Россия сегодня".
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