Про менее звездного Леончика вы вполне могли забыть, но он провел вполне достойную карьеры – в начале 2000-х отыграл около сотни матчей в высшей лиге, выступая за «Молодечно» и «Звезду-БГУ», и забил в них шесть мячей, один из которых – в ворота БАТЭ. Завершив карьеру, он круто поменял жизнь – ушел в программирование, а заодно увлекся совсем другим видом футбола, настольным.





Сейчас экс-футболист живет и работает на Кипре. Впрочем, он продолжает следить и за чемпионатом Беларуси, и за ситуацией, которая складывается вокруг президентской кампании-2020. Своими впечатлениями Леончик поделился с Tribuna.com





– Следите за ситуацией вокруг выборов в Беларуси?





– Да, слежу и переживаю. Очень надеюсь на положительные изменения в августе. Благодаря интернету, независимым телеграм-каналам можно видеть, что происходит в стране.





– Как относитесь к тому, что по телевизору говорят: «Не читайте анонимные телеграм-каналы!»?





– Это такое же зомбирование, как и абсурдные высказывания о том, что люди, которые мирно вышли на улицу и просто хотят перемен – это враги народа. Здесь просто нет слов...





– На Кипре была акция солидарности. Участвовали?





– На пикет вышло порядка ста человек. В телеграм-группе, которая образовалась, когда мы планировали выйти на пикет, сейчас 139 человек. Некоторые добавились уже после пикета, кто-то не смог прийти. Каждого из этой группы, естественно, волнует происходящее в Беларуси. Несмотря на то, что есть те, кто давно уехал из страны. Я подвозил на пикет женщину с ребенком. Она уже лет 10 живет на Кипре. Тем не менее на ней и на ее дочке были майки с вышиванкой.





Эта женщина сказала, что если бы не смогла попасть на пикет, то очень сильно бы переживала, и ее мучала бы совесть. Авто она не водит, а на общественном транспорте было очень тяжело добраться с ребенком.





А по поводу того, что не читайте телеграм-каналы, потому что это все враги... После того, как была опубликована новость о нашем пикете на местном русскоязычном сайте и на фэйсбук-странице этого портала, появились комментарии, что мы это все устроили на деньги Госдепа, что мероприятие заказное. Естественно, родилась шутка: «Ребята, куда обращаться, чтобы забрать наши деньги?»





– Местные жители как-то реагировали на пикет?





– Нет. Здесь не было людно. В выходные вообще город как-то вымирает, все стараются разъехаться к морю и в горы. Пикет проходил на самой популярной набережной, но утром, поэтому почти никого не было, только посетители кафе.





Мы проходили мимо, и они на нас с интересом смотрели не понимая, чего хотят эти люди. Но мы делали это не для местных, а для того, чтобы вместе с другими городами по всему миру, где прошли подобные акции, высказать и передать нашу поддержку в Беларусь.





– Ожидали, что ЦИК не зарегистрирует Виктора Бабарико и Валерия Цепкало?





– По тому, как оперативно завели дело на Бабарико, было понятно, что к выборам его не допустят. Десятки тысяч подписей за Цепкало просто выбросили по надуманным причинам. Все это можно назвать полным беззаконием и насильственным удержанием власти в стране.





– Задержаны Бабарико, Сергей Тихановский. Вы верите в то, в чем их обвиняют, что им предъявляют?





– Да нет, конечно. Любой здравомыслящий человек от этих 900 тысяч долларов за диваном Тихановского только посмеется. По-моему, сейчас уже никто не вспоминает про эти деньги. Просто исчезло. Потому что это смешно было. Даже сама ситуация, что три группы обыскивали дом чуть ли не сутки, и только третья группа обнаружила за диваном деньги, вызывает улыбку.





То же с Бабарико. Человек 20 лет управлял банком. За все это время была куча проверок, нарушений не находили. Его как героя представляли в СМИ, когда в страну возвращались картины художников Парижской школы – уроженцев Беларуси. А тут резко эти картины, к которым государство не имеет никакого отношения, стали предметом преступления. Это все какой-то театр абсурда.





– Как оцените решение Светланы Тихановской объединиться со штабами Бабарико и Цепкало?





– Это была отличная новость. Только объединившись, мы сможем что-то изменить, а не тянуть в разные стороны, как лебедь, рак и щука из басни Крылова.









– Какое у вас отношение к жестким задержаниям на уличных акциях?





– Просто закипает все внутри, когда это вижу. Беспредел. Даже не знаю, что тут добавить.





– А у вас на Кипре будет возможность принять участие в голосовании?





– Нет, у нас здесь не будет участка для голосования. Ближайший, наверное, в Израиле или Греции. Но мне кажется, что при голосовании за границей наши голоса пойдут в пользу сами знаете кого. Будут посчитаны не так, как мы хотим. Так же, как на досрочном голосовании в Беларуси.





– А вы вообще верите в то, что подсчет голосов будет честным?





– Нет, подсчет не будет честным. Мы играем на чужом поле по каким-то выдуманным правилам одного человека. Всех бюджетников, как обычно, сгонят на досрочное голосование. Понятно для чего. При формировании избирательных комиссий исполкомы цинично отсеяли всех добровольцев из инициативы «Честные люди».





С подсчетом голосов будет так же, как и с подписями за выдвижение в кандидаты: кому-то нарисовали больше, чем было сдано, а кому-то по надуманным причинам убрали. Якобы даты не тем почерком написаны были. Просто выкинули сотни тысяч подписей реальных людей, которые часами стояли в очереди, чтобы эти подписи поставить.





Центризбиркому ничто не мешает любую цифру из головы назвать. Уже давно никто там не стесняется врать и не пытается хотя бы создавать видимость честных выборов. Власть во всем этом ведет себя так: мы делаем, что хотим, и что вы нам за это сделаете? Мы так решили.





– А кто из оставшихся кандидатов вам ближе всего?





– Понятно, что сейчас все, кто поддерживал Бабарико или Цепкало, будут голосовать за Тихановскую. Если рассматривать кандидатов, которые законно должны были быть зарегистрированы, я бы отдал свой голос за Бабарико. Это лично мой выбор. И, судя по всему, выбор большинства из моего окружения.





– В случае победы Лукашенко что будет со страной?





– Мы стоим на месте, а все наши соседи развиваются. Это если не сравнивать с Украиной или Россией. Думаю, будет только хуже. Потому что после таких выборов могут быть санкции, которые коснутся не только руководства страны. Кто захочет инвестировать в Беларусь после того, что произошло с «Белгазпромбанком»?





Будет еще больший отток из страны молодежи и думающих людей, специалистов разных отраслей. Уже услышал от нескольких моих знакомых, что если ничего не изменится, то будут искать работу за границей, хотя они и в Беларуси живут не бедно благодаря профессии.





Никто не хочет находиться в стране, где не работают законы в защиту граждан, не соблюдается конституция. Никто не хочет своими налогами кормить тех, кто тебя избивает за выражение своего мнения путем, прописанным в конституции. Соответственно, и у меня сразу же исчезнут мысли, что я в ближайшее время могу вернуться в Беларусь для работы и жизни.





– Вы наверняка читали заявления ведущих некоторых госканалов, которые высказывались против жестких задержаний людей. Их после этих слов увольняли или отстраняли. Что ощущали в тот момент?





– Огромное уважение к людям, которые смело высказались о настоящей ситуации в стране, о произволе милиции. А когда наши известные и заслуженные спортсмены говорят, что у нас все замечательно благодаря президенту… Эти люди у меня уже не вызывают никаких эмоций.





– Болеть за них на Олимпиаде наверняка уже не будете?





– Не буду. Нет больше уважения ни к ним, ни к их заслугам. Если эти люди реально не понимают ситуацию в стране и верят в то, что говорят, это еще полбеды. Хуже, если они все понимают и говорят так потому, что хотят что-то получить в госаппарате или продвинуться по какой-то административной лестнице. Или боятся потерять поддержку от государства. Но это их выбор.





Вот Надежда Остапчук – молодец. Еще тренер Ивана Иванкова Виктор Дойлидов давал интервью Tribuna.com. Он рассказал, и как у нас спорт развивается, и как у нас гимнастика развивается. Что все эти дифирамбы о том, что у нас спортивная страна…





Если брать футбол, который мне ближе, в начале 2000-х у нас было полноценных три лиги. Во второй лиге было много фарм-клубов команд высшей лиги. Вот я начинал с фарм-клуба в Молодечно. И дубль был, в котором часто играли взрослые и опытные игроки из основной команды. Это был серьезный уровень.





В 2014 году, спустя шесть лет, как я закончил с профессиональным футболом, мне довелось во второй лиге побегать за «Молодечно». За исключением двух-трех команд, это была полностью любительская лига с уровнем, наверное, первенства Минской области конца 90-х или начала 2000-х.





Возможно, утрирую, но уровень был уже точно не тот. 20 лет назад у нас в футболе появились такие люди как Глеб, Кутузов, и с тех пор нет новых звезд такой величины.





– Но в то же время говорят, что таланты есть – те же Лисакович, Бахар.





– Таланты есть, но они еще не достигли того уровня. Я искренне желаю ребятам, чтобы у них все сложилось замечательно, и они уехали в топ-клубы Европы. Но пока это максимум Россия.





– За белорусским футболом следите?





– Слежу. Мне очень импонирует «Энергетик-БГУ». Думаю, финансовые условия у них не супер, но при этом показывают результат. Молодцы.





Кто возьмет чемпионство? Это же спорт, здесь сложно что-то спрогнозировать, иначе букмекеры не поднимались бы :). Хорошо, что в текущем чемпионате появилась конкуренция БАТЭ в лице «Шахтера» и «Немана». Когда борются несколько сильных клубов, есть интрига до самого последнего момента – это нравится болельщикам и только на пользу чемпионату.









– Может, есть какие-то ваши знакомые футболисты в Беларуси, которые не высказываются публично по поводу предвыборной ситуации, но поддерживают ваше мнение в приватных беседах?





– С футболистами у меня не осталось контактов. Круг общения сместился в рабочую среду, в программирование, которым сейчас занимаюсь. Я на Кипре поэтому и оказался. Здесь головной офис компании, в которой я работаю iOS-разработчиком второй год.





– Ну и поддерживаете мнение, что белорусы не только крутые люди, но и толковые программисты.





– Да, у нас очень сильно выстрелила сфера IT за последние годы. Но, думаю, программисты везде одинаковые. Просто в Беларуси все стараются попасть в эту сферу, потому что зарплаты европейского уровня, в то время как большинство в стране мечтает о заветных «по 500». В Европе программист – это средний класс, врачи и юристы зарабатывают больше, поэтому там нет голубой мечты «войти в IT», и толковый программист – не достижение.