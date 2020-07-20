



– Но, очевидно, что в фарм-клуб сборной России некоторые белорусские команды начали превращаться не в 2014 году.





– Историю сборной Беларуси по лыжным гонкам я в деталях знаю с 1982-го, когда стал призером Спартакиады народов СССР и впервые попал на Кубок мира. И на моей памяти в составе этой команды всегда было 70-80 процентов выходцев из России. Это не означает, что мы не могли справляться сами: просто тогда не было разделения. Ребят отправляли к нам централизованно, многие приезжали в Беларусь учиться. Сейчас все несколько иначе, но система подготовки в нашей стране выстроена и работает.





Другой вопрос – насколько эффективно. Центров олимпийской подготовки – пять, в каждом – по четыре тренера, а в чемпионате Беларуси участвуют 20 юниоров. Притом, что никто из белорусских воспитанниц не имеет допуска на этапы Кубка мира, да и, судя по протоколам соревнований в России, далеко не все подтвердят уровень мастера спорта. Это, полагаю, не тот результат, к которому нужно стремиться.





– И в то же время обсуждается вопрос перехода в Беларусь еще одной российской лыжницы. Это показательный момент?





– Пока никто не переходит, но даже если так, я не вижу проблемы в самом приезде российских лыжников. Почему кто-то считает, что из-за этого может закончиться белорусский спорт? Спросишь у наших молодых девчат: «Россиянки занимают ваши места?» Отвечают: «Да!» Но как можно отобрать место в сборной у тех, кто даже не имеет допуска на Кубок мира? А меняться ситуация начнет лишь тогда, когда белорусские спортсмены перестанут плакать, что их места кто-то забирает.





Когда я работал в Австрии, австрийские тренеры не жаловались, что я отбираю их хлеб. Когда я бегал в составе сборной СССР, никто не требовал, чтобы меня убрали в угоду сибирякам. Или кто-то мог, например, вытеснить из сборной Беларуси Сергея Долидовича или Михаила Семенова? – сказал Камоцкий.