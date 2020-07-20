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23,9% японцев поддержали проведение Олимпиады в Токио летом 2021 года. Остальные выступают за отмену или повторный перенос

Почти треть жителей Японии хотели бы отменить Олимпийские игры в Токио, который были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.



Согласно опросу, в котором приняли участие более тысячи человек,  только 23,9% японцев выступают за проведение Олимпийских игр в Токио согласно расписанию в 2021 году. 36,4% считают, что турнир следует повторно перенести, а 33,7% выступают за отмену Игр.

Из тех, кто против проведения Олимпиады следующего года 75,3% полагают, что ситуация с коронавирусом не разрешится в ближайшее время.

В качестве мер по усиления безопасности 44,1% опрошенных поддержали идею проводить Игры без зрителей или с ограничением по количеству болельщиков на трибунах.
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