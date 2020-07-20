Клюйверт может возглавить «Барселону». У него отличные отношения с игроками
Директор академии «Барселоны» Патрик Клюйверт может стать главным тренером команды.
Как сообщает Mundo Deportivo, идея о назначении голландца нашла одобрение у игроков.
Считается, что его характер соответствует стандартам «Барселоны», его воспринимают как лидера. Также у него прекрасные отношения с ключевыми футболистами клуба и хорошие знания о молодых игроках.
Отмечается и важная роль Клюйверта в адаптации нидерландского хавбека Френки де Йонга, перешедшего в «Барселону» летом.
Патрик рассматривается как аналог главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.
44-летний специалист работал в тренерских штабах АЗ, «Брисбен Роар», НЕК, был ассистентом Луи ван Гала в сборной Нидерландов, занявшей третье место на ЧМ-2014, и Кларенса Зеедорфа в сборной Камеруна, возглавлял сборную Кюрасао, молодежные команды «Твенте» и «Аякса».
Также Клюйверт год проработал спортивным директором «ПСЖ» – с июля 2016-го по июнь 2017-го.
В качестве футболиста он выступал за «Барселону» на позиции форварда с 1998 по 2004 год и забил 122 гола за 257 матчей.
07:34 20/07/2020
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