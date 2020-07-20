Как сообщает Mundo Deportivo, идея о назначении голландца нашла одобрение у игроков.





Считается, что его характер соответствует стандартам «Барселоны», его воспринимают как лидера. Также у него прекрасные отношения с ключевыми футболистами клуба и хорошие знания о молодых игроках.





Отмечается и важная роль Клюйверта в адаптации нидерландского хавбека Френки де Йонга, перешедшего в «Барселону» летом.





Патрик рассматривается как аналог главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.





44-летний специалист работал в тренерских штабах АЗ, «Брисбен Роар», НЕК, был ассистентом Луи ван Гала в сборной Нидерландов, занявшей третье место на ЧМ-2014, и Кларенса Зеедорфа в сборной Камеруна, возглавлял сборную Кюрасао, молодежные команды «Твенте» и «Аякса».





Также Клюйверт год проработал спортивным директором «ПСЖ» – с июля 2016-го по июнь 2017-го.





В качестве футболиста он выступал за «Барселону» на позиции форварда с 1998 по 2004 год и забил 122 гола за 257 матчей.