



– Пандемия переписала многие правила, нужно быть готовым к любым сюрпризам.





Главное, что хоккеисты НХЛ согласились с такой формулой. Нестандартной и жесткой – как теперь вся наша жизнь.





– Вы почти десять лет выступали в североамериканских лигах, удивлены, что владельцы клубов НХЛ фактически заставили хоккеистов играть по своим правилам?





– В свое время в НХЛ была очень существенной роль профсоюза, я это видел, даже играя в АХЛ или ИХЛ. Но условия резко поменялись, нужно спасать хоккейный бизнес, тут, как говорится, профсоюзу не до жиру.





Насколько я понимаю, и в КХЛ проходит определенное сокращение зарплат, оно связано и с введенным жестким потолком, и с последствиями пандемии. Так что, по сути, все лиги – в одной лодке, – сказал Наумов.