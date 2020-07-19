Днепр-Могилев поиздевался над Жлобином – 14:0





21-летний форвард хозяев Красимир Капов забил 7 мячей, Кирилл Сидоренко отметился покером.





Днепр в группе Б второй лиги идёт на первом месте с 30 очками из 30 возможных после 10 матчей. Команда забила 59 мячей и лишь 5 пропустила. В среднем могилевчане забивают 6 голов за игру, а пропускают гол лишь через матч.





Жлобин располагается на 9 позиции с шестью очками в активе. У команды лишь две победы после 10 туров, 9 забитых мячей и 56 пропущенных.