БАТЭ заплатил за Умарова около 20 тыс долларов













Сумма трансфера составила около 20 тысяч долларов.





Футболист может пополнить ряды БАТЭ уже в ходе второго отрезка летнего трансферного периода (15-28 сентября). Если же клуб решит не задействовать данную опцию, то переход состоится 1 января следующего года.





В нынешнем сезоне на счету Умарова 2 гола в 17 матчах высшей лиги.