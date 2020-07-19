БАТЭ заплатил за Умарова около 20 тыс долларов
Узбекский полузащитник «Энергетика-БГУ» Шахбоз Умаров подписал контракт с БАТЭ.
Сумма трансфера составила около 20 тысяч долларов.
Футболист может пополнить ряды БАТЭ уже в ходе второго отрезка летнего трансферного периода (15-28 сентября). Если же клуб решит не задействовать данную опцию, то переход состоится 1 января следующего года.
В нынешнем сезоне на счету Умарова 2 гола в 17 матчах высшей лиги.
11:32 19/07/2020
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