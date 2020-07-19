+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

БАТЭ заплатил за Умарова около 20 тыс долларов

Узбекский полузащитник «Энергетика-БГУ» Шахбоз Умаров подписал контракт с БАТЭ.




Сумма трансфера составила около 20 тысяч долларов.

Футболист может пополнить ряды БАТЭ уже в ходе второго отрезка летнего трансферного периода (15-28 сентября). Если же клуб решит не задействовать данную опцию, то переход состоится 1 января следующего года.

В нынешнем сезоне на счету Умарова 2 гола в 17 матчах высшей лиги.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXVI. ДОПРОСЫ,...
Юрий Губаревич
Прымус да законнасці
Ольга Карач
ТИХАНОВСКАЯ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО: что делать дальше?
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]