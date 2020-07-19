+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

22-летний белорусский судья Алексей Изотов дисквалифицирован на 3 года и оштрафован на 10 тысяч долларов

Белорусский судья по теннису, 22-летний Алексей Изотов дисквалифицирован на 3 года и оштрафован на 10 000 долларов за нарушение антикоррупционных правил.




Об этом сообщает Tennis Integrity Unit.

Как следует из материалов пресс-релиза, вина Изотова в том, что он не сообщил о стороннем предложении манипулировать результатами матча при вводе счета. То есть, вводить цифры позже реального положения, чтобы злоумышленнику можно было поставить на исход уже проведенного розыгрыша.

Нарушение зафиксировано в ноябре 2019 года, на женском турнире ИТФ в Минске с призовым фондом 25 000 долларов. На этом турнире Изотов был судьей на вышке.

При этом он не только не сообщил о нарушениях, но и сам сделал аналогичное предложение другим судьям.

Расследование инцидента вела антикоррупционная комиссия под руководством небезызвестного Ричарда Макларена.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXVI. ДОПРОСЫ,...
Юрий Губаревич
Прымус да законнасці
Ольга Карач
ТИХАНОВСКАЯ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО: что делать дальше?
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]