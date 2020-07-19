22-летний белорусский судья Алексей Изотов дисквалифицирован на 3 года и оштрафован на 10 тысяч долларов
Белорусский судья по теннису, 22-летний Алексей Изотов дисквалифицирован на 3 года и оштрафован на 10 000 долларов за нарушение антикоррупционных правил.
Об этом сообщает Tennis Integrity Unit.
Как следует из материалов пресс-релиза, вина Изотова в том, что он не сообщил о стороннем предложении манипулировать результатами матча при вводе счета. То есть, вводить цифры позже реального положения, чтобы злоумышленнику можно было поставить на исход уже проведенного розыгрыша.
Нарушение зафиксировано в ноябре 2019 года, на женском турнире ИТФ в Минске с призовым фондом 25 000 долларов. На этом турнире Изотов был судьей на вышке.
При этом он не только не сообщил о нарушениях, но и сам сделал аналогичное предложение другим судьям.
Расследование инцидента вела антикоррупционная комиссия под руководством небезызвестного Ричарда Макларена.
09:43 19/07/2020
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