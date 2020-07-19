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Артем Милевский рассказал о том, как переносит коронавирус

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о том, как переносит коронавирус.




"Вторые выходные подряд мы не играем, нам переносят матчи в чемпионате Беларуси. Все это связано с этой короной, будь она неладна. Я сижу дома уже 12-й день. Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин.

Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но при этом никаких симптомов: нет кашля, нет пневмонии, нет температуры. Ни разу за эти 12 дней не было. Единственное, когда это все только начиналось, то пропало обоняние.

У нас прикол был с пацанами в раздевалке: брызгали дезодорантами и нюхали. Но это поначалу мы шутили, но в итоге перенесли два тура, а у многих положительные результаты. Но у всех это все проходит спокойно и незаметно.

Ну есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Конечно же, все это плохо", — сказал Милевский в эфире ютуб-канала "Миля".
Прессбол
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