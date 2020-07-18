Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим - Лэнс Стролл (Racing Point).





Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri показал 17-е время.





Основная гонка в рамках Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье. Предыдущие два этапа, прошедшие в Австрии, выиграли поочередно Боттас и Хэмилтон.





Из-за пандемии коронавируса сезон в "Формуле-1" стартовал лишь в июле, пишет interfax.by



