Барановичский футболист разбился на байке
Смертельная авария произошла днем 18 июля на улице Пролетарской.
Напомним, мотоциклист ехал с улицы Шевченко в сторону улицы Пролетарской. Он не справился с управлением, врезался в бордюр, упал на проезжую часть и от полученных травм погиб.
Фото: Андрей Болко
По информации Intex-press, погиб футболист «ФК Барановичи» Евгений Дрозд. Позже информация о смерти спортсмена появилась в паблике клуба во «Вонтакте».
16:03 18/07/2020
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