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Барановичский футболист разбился на байке

Смертельная авария произошла днем 18 июля на улице Пролетарской.

Напомним, мотоциклист ехал с улицы Шевченко в сторону улицы Пролетарской. Он не справился с управлением, врезался в бордюр, упал на проезжую часть и от полученных травм погиб.

Фото: Андрей Болко

По информации Intex-press, погиб футболист «ФК Барановичи» Евгений Дрозд. Позже информация о смерти спортсмена появилась в паблике клуба во «Вонтакте».
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