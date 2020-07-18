



Для вас было важно переехать именно в Беларусь, где говорят на том же языке и схожий менталитет? Или поехали бы куда угодно?

Я поехал бы туда, куда сказали родители. Они решили, что нужно в Минск. Окей. Им виднее.





Мы недавно говорили с вице-чемпионом Европы Тимуром Моргуновым, и он сказал, что не сомневался в вашем переезде, но ожидал выбора в пользу другой страны. Более обеспеченной.

Я не хочу быть привязанным к какой-то одной стране. Хочу быть гражданином мира. Мне нравится путешествовать. Мы все живем в одном мире, я не считаю, что территориальные границы имеют какое-то принципиальное значение. А что касается заработка, то существует не только господдержка. Главный источник дохода у топ-спортсмена — соревнования и личные контракты.





Проясните для тех, кто не понял. Российское гражданство у вас остается?

Да, у меня будет двойное гражданство, — цитирует Волкова "СЭ".







