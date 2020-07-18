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"Я поехал бы туда, куда сказали родители. Они решили, что нужно в Минск. Окей. Им виднее"

Российский шестовик, мировой рекордсмен среди юношей Матвей Волков рассказал, почему решил перейти именно в сборную Беларуси.


Для вас было важно переехать именно в Беларусь, где говорят на том же языке и схожий менталитет? Или поехали бы куда угодно?
Я поехал бы туда, куда сказали родители. Они решили, что нужно в Минск. Окей. Им виднее.

Мы недавно говорили с вице-чемпионом Европы Тимуром Моргуновым, и он сказал, что не сомневался в вашем переезде, но ожидал выбора в пользу другой страны. Более обеспеченной.
Я не хочу быть привязанным к какой-то одной стране. Хочу быть гражданином мира. Мне нравится путешествовать. Мы все живем в одном мире, я не считаю, что территориальные границы имеют какое-то принципиальное значение. А что касается заработка, то существует не только господдержка. Главный источник дохода у топ-спортсмена — соревнования и личные контракты.

Проясните для тех, кто не понял. Российское гражданство у вас остается?
Да, у меня будет двойное гражданство, — цитирует Волкова "СЭ".
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